Премьер-министр Пакистана принял посла Азербайджана

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф принял посла Азербайджана в этой стране Хазара Фархадова.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф принял посла Азербайджана в этой стране Хазара Фархадова.

Как передает Report , об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в Twitter.

"Для меня большая честь быть принятым премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом", - отметил посол.

Во встрече также приняла участие исполнительный директор компании SOCAR Trading Марьям Алмасзаде.

Напомним, что Пакистан и Азербайджан подписали рамочное соглашение о закупке сжиженного природного газа (СПГ) с гибкими условиями сроком на один год. На подписании между компанией Pakistan LNG Limited (PLL) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в Лахоре присутствовал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Премьер-министр отметил, что срок действия данного соглашения составляет один год с возможностью продления еще на один год. Ш.Шариф назвал соглашение важной вехой в братских отношениях между Пакистаном и Азербайджаном. Он поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за важную роль в этом соглашении.