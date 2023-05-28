Премьер-министр Пакистана поздравил президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Пакистана, от себя лично передаю самые искренние поздравления Вашему превосходительству и народу Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Пакистан высоко ценит братские отношения с Азербайджаном и будет продолжать поддержку суверенитета, территориальной целостности Вашей страны. Я также уверен, что тесное сотрудничество между нашими странами будет и дальше расширяться на благо наших народов. В связи с этим я с нетерпением жду возможности посетить Вашу прекрасную страну в ближайшее время.

Пользуясь этой возможностью, я также хочу передать Вам и народу Азербайджана наилучшие пожелания по случаю отмеченного недавно столетнего юбилея основателя Вашей независимой страны, великого лидера Его превосходительства Гейдара Алиева. Сегодняшний Азербайджан, уверенно шагающий по пути развития, действительно является воплощением мечты Гейдара Алиева в реальной жизни.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, молюсь за дальнейший прогресс и процветание братского народа Азербайджана.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".