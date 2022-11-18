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Премьер Израиля приветствовал решение Азербайджана об открытии посольства в этой стране

Премьер Израиля приветствовал решение Азербайджана об открытии посольства в этой стране Азербайджан является важным партнером Израиля и является родиной одной из крупнейших еврейских общин в мусульманском мире.
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 15:33
Премьер Израиля приветствовал решение Азербайджана об открытии посольства в этой стране

Азербайджан является важным партнером Израиля и родиной для одной из крупнейших еврейских общин в мусульманском мире.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Израиля Яир Лапид написал в Twitter.

Он отметил, что приветствует решение Баку об открытии посольства в Израиле.

"Решение об открытии посольства отражает глубину отношений между двумя странами. Этот шаг является результатом усилий израильского правительства по налаживанию прочных политических мостов с мусульманским миром", - отметил глава правительства.

Я.Лапид также поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и поздравил азербайджанский народ, который впервые будет представлен в Израиле на уровне посольства.

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Версия на английском языке Prime Minister welcomes Azerbaijan's decision to open embassy in Israel
Версия на азербайджанском языке Baş nazir Yair Lapid Azərbaycanın İsraildə səfirlik açmaq qərarını alqışlayıb

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