Премьер Израиля приветствовал решение Азербайджана об открытии посольства в этой стране

Азербайджан является важным партнером Израиля и является родиной одной из крупнейших еврейских общин в мусульманском мире.

Азербайджан является важным партнером Израиля и родиной для одной из крупнейших еврейских общин в мусульманском мире.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Израиля Яир Лапид написал в Twitter.

Он отметил, что приветствует решение Баку об открытии посольства в Израиле.

"Решение об открытии посольства отражает глубину отношений между двумя странами. Этот шаг является результатом усилий израильского правительства по налаживанию прочных политических мостов с мусульманским миром", - отметил глава правительства.

Я.Лапид также поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и поздравил азербайджанский народ, который впервые будет представлен в Израиле на уровне посольства.