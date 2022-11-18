Премьер Израиля приветствовал решение Азербайджана об открытии посольства в этой стране

Азербайджан является важным партнером Израиля и родиной для одной из крупнейших еврейских общин в мусульманском мире.
Как сообщает Report, об этом премьер-министр Израиля Яир Лапид написал в Twitter.
Он отметил, что приветствует решение Баку об открытии посольства в Израиле.
"Решение об открытии посольства отражает глубину отношений между двумя странами. Этот шаг является результатом усилий израильского правительства по налаживанию прочных политических мостов с мусульманским миром", - отметил глава правительства.
Я.Лапид также поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и поздравил азербайджанский народ, который впервые будет представлен в Израиле на уровне посольства.