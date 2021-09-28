Премьер-министр Грузии прибудет в Азербайджан

Завтра в Баку состоится заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

Завтра в Баку состоится заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщил генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

По его словам, в заседании примет участие и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Завтрашнее заседание станет восьмым по счету. Последнее 7-е заседание комиссии, на котором председательствовали премьер-министры обеих стран, состоялось 20 декабря 2011 года в Тбилиси.