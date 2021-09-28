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Премьер-министр Грузии прибудет в Азербайджан

Премьер-министр Грузии прибудет в Азербайджан Завтра в Баку состоится заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.
Внешняя политика
28 сентября 2021 г. 12:50
Премьер-министр Грузии прибудет в Азербайджан
Ираклий Гарибашвили
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Завтра в Баку состоится заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщил генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов.

По его словам, в заседании примет участие и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Завтрашнее заседание станет восьмым по счету. Последнее 7-е заседание комиссии, на котором председательствовали премьер-министры обеих стран, состоялось 20 декабря 2011 года в Тбилиси.

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