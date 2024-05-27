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Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана

Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
27 мая 2024 г. 14:06
Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени правительства Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики. Позвольте выразить Вам и народу Азербайджана глубокое почтение, пожелать мира, благополучия и успехов.

Стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджанской Республикой основывается на глубокой, многовековой традиции дружбы, которая является важным фактором развития эффективного сотрудничества между нашими странами.

Особо хотел бы подчеркнуть, что углубление двусторонних и добрососедских отношений с Азербайджаном является главнейшим приоритетом нашего правительства. Основанное на принципах взаимного доверия и взаимной поддержки стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном положительно сказалось на наращивании динамики связей между нашими странами. Уверен, что наше сотрудничество будет еще больше укрепляться, внося вклад в обеспечение благополучия и стабильности в регионе.

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам глубокое почтение, желаю братскому народу Азербайджана процветания, спокойствия и достижений".

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Версия на английском языке Prime Minister of Georgia congratulates President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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