Премьер-министр Грузии поздравил Али Асадова

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо Али Асадову в связи с его назначением на пост премьер-министра Азербайджана.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо Али Асадову в связи с его назначением на пост премьер-министра Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Кабинет министров.

В послании И.Кобахидзе поздравил А.Асадова с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Азербайджано-грузинское сотрудничество и взаимная поддержка были оценены как наглядное выражение стратегического партнерства, тесного добрососедства двух стран, была выражена уверенность, что в будущем отношения будут еще более интенсивными и всеобъемлющими.

Премьер-министр Грузии в своем послании выразил готовность приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.