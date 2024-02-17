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Премьер-министр Грузии поздравил Али Асадова

Премьер-министр Грузии поздравил Али Асадова Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо Али Асадову в связи с его назначением на пост премьер-министра Азербайджана.
Внешняя политика
17 февраля 2024 г. 12:09
Премьер-министр Грузии поздравил Али Асадова

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо Али Асадову в связи с его назначением на пост премьер-министра Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Кабинет министров.

В послании И.Кобахидзе поздравил А.Асадова с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Азербайджано-грузинское сотрудничество и взаимная поддержка были оценены как наглядное выражение стратегического партнерства, тесного добрососедства двух стран, была выражена уверенность, что в будущем отношения будут еще более интенсивными и всеобъемлющими.

Премьер-министр Грузии в своем послании выразил готовность приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Əli Əsədovu təbrik edib

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