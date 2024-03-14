Премьер-министр Грузии 16 марта посетит Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта посетит Азербайджан, а на следующей неделе - Армению.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта посетит Азербайджан, а на следующей неделе - Армению.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом глава правительства Грузии заявил журналистам.

Он подчеркнул, что углубление отношений с соседними странами является одним из главных приоритетов для правительства Грузии.

"Мы обсудим все вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством. Обеспечение мира в регионе важно, и наша страна всегда выступала за мир. Поэтому будет сделано все для углубления двусторонних отношений, содействия миру и стабильности в нашем регионе - на Южном Кавказе”, - сказал Кобахидзе.