О нас

Премьер-министр Грузии 16 марта посетит Азербайджан

Премьер-министр Грузии 16 марта посетит Азербайджан Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта посетит Азербайджан, а на следующей неделе - Армению.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 20:44
Премьер-министр Грузии 16 марта посетит Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта посетит Азербайджан, а на следующей неделе - Армению.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом глава правительства Грузии заявил журналистам.

Он подчеркнул, что углубление отношений с соседними странами является одним из главных приоритетов для правительства Грузии.

"Мы обсудим все вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством. Обеспечение мира в регионе важно, и наша страна всегда выступала за мир. Поэтому будет сделано все для углубления двусторонних отношений, содействия миру и стабильности в нашем регионе - на Южном Кавказе”, - сказал Кобахидзе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgian PM Kobakhidze to visit Azerbaijan on March 16
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri martın 16-da Azərbaycana səfər edəcək

Самое важное

Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
13 марта 2024 г. 21:31
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
13 марта 2024 г. 21:01
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
13 марта 2024 г. 20:33
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
13 марта 2024 г. 20:22
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
13 марта 2024 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
13 марта 2024 г. 11:07
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi