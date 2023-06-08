Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем правительства России

8 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Сочи встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

8 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Сочи встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров, на встрече было с удовлетворением отмечено, что усилиями президентов Азербайджана и России взаимоотношения двух стран вышли на уровень стратегического партнерства.

Устойчивый рост взаимной торговли и инвестиций был расценен как яркое свидетельство динамичного развития двусторонних отношений.

Отмечена важность очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, которое планируется провести в конце текущего месяце в Москве.

Констатированы хорошие результаты взаимодействия в сельском хозяйстве.

Транспортно-логистическая сфера была охарактеризована как важный вектор сотрудничества. В этой связи выражена обоюдная готовность продолжать совместные усилия по обеспечению функционирования международного транзитного коридора Север-Юг на полную мощность.

Стороны отметили наработанный большой опыт успешной промышленной кооперации, положительно оценили взаимодействие в сфере совместного производства.

Главы правительств также рассмотрели актуальные вопросы азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в различных областях.

