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Премьер-министр Азербайджана находится с визитом в Кыргызстане

Премьер-министр Азербайджана находится с визитом в Кыргызстане Премьер-министр Азербайджана Али Асадов находится с визитом в Кыргызстане.
Внешняя политика
25 августа 2022 г. 12:24
Премьер-министр Азербайджана находится с визитом в Кыргызстане

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов находится с визитом в Кыргызстане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Кыргызстана.

В Международном аэропорту "Иссык-Куль" премьер-министра встретил заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев.

А.Асадов примет участие в качестве гостя на очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 25-26 августа 2022 года в городе Чолпон-Ате.

На встрече будет обсужден ряд актуальных вопросов.

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