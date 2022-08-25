Премьер-министр Азербайджана находится с визитом в Кыргызстане

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов находится с визитом в Кыргызстане.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Кыргызстана.
В Международном аэропорту "Иссык-Куль" премьер-министра встретил заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев.
А.Асадов примет участие в качестве гостя на очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 25-26 августа 2022 года в городе Чолпон-Ате.
На встрече будет обсужден ряд актуальных вопросов.