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Премьер-министр Али Асадов встретился с губернатором Астраханской области России

Премьер-министр Али Асадов встретился с губернатором Астраханской области России 10 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 13:42
Премьер-министр Али Асадов встретился с губернатором Астраханской области России

10 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.

Как сообщает Report, на встрече было положительно расценено плодотворное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью, констатирована роль этого взаимодействия в развитии азербайджано-российских связей.

Выражено удовлетворение тем, что в Астрахани будет проведен ряд мероприятий, приуроченных к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отмечена значимость мотопробега "Каспий – море дружбы", участники которого прибыли в Азербайджан.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью в торгово-экономической, транспортной, транзитной сферах, в области промышленной кооперации, в том числе судостроения, а также межпортовых связей и гуманитарного взаимодействия.

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