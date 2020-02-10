Премьер Грузии позвонил президенту Азербайджана

10 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Георгий Гахария поздравил главу государства с убедительной победой на парламентских выборах партии "Ени Азербайджан", руководимой президентом Ильхамом Алиевым.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии, выразив удовлетворение развитием дружественных отношений между нашими странами, высказали уверенность в дальнейшем расширении двусторонних связей.