    • 27 февраля, 2026
    • 17:54
    Премьер Эфиопии побывал на Сангачальском терминале

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, побывал на Сангачальском терминале.

    Как сообщает Report, знакомство с терминалом началось с Каспийского энергетического центра, отличающегося своей уникальностью в Каспийском регионе.

    Было отмечено, что данный центр, всесторонне отражающий историю нефтегазовой промышленности Азербайджана, пропагандирует роль нашей страны в мировой нефтегазовой отрасли.

    Efiopiyanın Baş naziri Səngəçal neft terminalında olub

