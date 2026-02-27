Премьер Эфиопии побывал на Сангачальском терминале
Внешняя политика
- 27 февраля, 2026
- 17:54
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, побывал на Сангачальском терминале.
Как сообщает Report, знакомство с терминалом началось с Каспийского энергетического центра, отличающегося своей уникальностью в Каспийском регионе.
Было отмечено, что данный центр, всесторонне отражающий историю нефтегазовой промышленности Азербайджана, пропагандирует роль нашей страны в мировой нефтегазовой отрасли.
