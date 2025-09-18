Премьер Азербайджана: Обмен мнениями в рамках ОТГ значим для стабильности и безопасности региона

Нахчыванское соглашение, 15-летие подписания которого мы отметили в прошлом году, стало отправной точкой успешного пути развития Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на встрече глав правительств ОТГ в Бишкеке.

По его словам, современные глобальные вызовы требуют более тесного сотрудничества и оперативных решений. В этом контексте обмен мнениями в рамках ОТГ, сближение позиций и формирование общих подходов тюркских стран имеет огромное значение для обеспечения стабильности, безопасности и благосостояния региона.

Али Асадов отметил, что взаимовыгодное сотрудничество открывает новые возможности для расширения торгово-экономических связей между странами, укрепления экономического потенциала и диверсификации транспортных коридоров.

Премьер также подчеркнул, что за 15 лет существования Нахчыванского соглашения страны тюркского мира построили многостороннее сотрудничество на основе общей истории, культуры и языка.

"Наша организация действует во многих направлениях. Географический охват, потенциал природных ресурсов и человеческий капитал превращают ОТГ в структуру стратегического значения на международной арене. Как сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, Организация тюркских государств является для нас главной международной организацией, потому что это наша семья. Мы полностью поддерживаем рост ее политического и экономического влияния в регионе и в глобальном масштабе. Азербайджан установил стратегическое партнерство или союзнические отношения на двустороннем уровне со всеми государствами-членами ОТГ", - добавил Али Асадов.