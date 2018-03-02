Премьер-министр Турции: Всем сердцем разделяем скорбь братского Азербайджана

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым выразил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву соболезнования.
Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:
"Уважаемый президент.
С чувством глубокой скорби воспринял известие о гибели многочисленных граждан Азербайджана во время пожара, возникшего в лечебном центре в Баку.
От имени моего народа, правительства и от себя лично желаю упокоения душ погибших и исцеления пострадавших. Всем сердцем разделяем скорбь братского Азербайджана.
Пользуясь случаем, желаю Вам здоровья, а братскому народу Азербайджана – благосостояния".
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