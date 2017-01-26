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    Премьер-министр Турции посетит Азербайджан

    Бинали Йылдырым примет участие на конференции Энергетические и транспортные мегапроекты, охватывающие континенты в Баку

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым  посетит Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на генерального секретаря Союза инженеров и архитекторов тюркского мира Ильяса Демирчи, визит премьера Турции ожидается 16-18 марта.

    Руководимая Б. Йылдырымом делегация примет участие на градостроительной конференции "Энергетические и транспортные мегапроекты, охватывающие континенты". Конференция организована Союзом инженеров и архитекторов тюркского мира и Советом гражданских обществ тюркского мира.

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