Премьер-министр Турции посетит Азербайджан

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на генерального секретаря Союза инженеров и архитекторов тюркского мира Ильяса Демирчи, визит премьера Турции ожидается 16-18 марта.

Руководимая Б. Йылдырымом делегация примет участие на градостроительной конференции "Энергетические и транспортные мегапроекты, охватывающие континенты". Конференция организована Союзом инженеров и архитекторов тюркского мира и Советом гражданских обществ тюркского мира.