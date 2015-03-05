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    Премьер-министр: Молдова заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном

    Посол Азербайджана поздравил Кирилла Габурича с избранием на пост премьера

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Молдове Намик Алиев встретился с премьер-министром Молдовы Кириллом Габуричем. Как сообщили Report в пресс-службе посольства, в ходе встречи премьер-министр Молдовы заявил, что двусторонние отношения между Молдовой и Азербайджаном находятся на высоком уровне, и особо подчеркнул, что Молдова заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном. 

    Премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич отметил, что двусторонние связи между Молдовой и Азербайджаном основаны на принципах взаимопонимания и носят стратегический характер, между основными государственными структурами двух стран налажены хорошие связи. Глава правительства Молдовы отметил важность взаимодействия в экономической, политической и гуманитарной сферах. 
    Посол Намик Алиев в свою очередь поздравил Кирилла Габурича с избранием на пост премьер-министра Молдовы.
    Посол выразил удовлетворение тем, что сотрудничество между Молдовой и Азербайджаном сегодня поднялось до уровня стратегического партнерства. Он заявил, что Азербайджан заинтересован в расширении связей с Молдовой, подчеркнув, что отношения между двумя странами успешно развиваются. Посол отметил значение взаимных визитов высокого уровня в расширении связей.
    Н.Алиев проинформировал премьер-министра Молдовы об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и отметил необходимость сотрудничества в борьбе с воинствующим сепаратизмом, нарушающим территориальную целостность наших стран.

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