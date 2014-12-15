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    Премьер-министр Мальты ознакомился с площадью Государственного флага

    Джозеф Мускат сделал запись в книге почетных гостей музея

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня пребывающий с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Мальты Джозеф Мускат ознакомился с площадью Государственного флага.

    Как сообщает Report, премьер-министра Мальты проинформировали о проводимых на территории площади работах по благоустройству и строительно-созидательных работах.

    Затем гость ознакомился с экспонатами музея Государственного флага.

    Джозеф Мускат сделал запись в книге почетных гостей музея.

    В заключение гостям вручили памятные подарки.

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