Премьер-министр Кореи: Надеюсь на дальнейшее расширение экономического сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности президента и премьер-министра Республики Корея Хван Геан направил пиисьмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Сердечно поздравляю Вас по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея. Пользуясь этой приятной возможностью, от имени государства и народа Республики Корея передаю искренние приветствия президенту и народу Азербайджанской Республики.

Рад, что в период после установления дипломатических отношений в 1992 году сотрудничество между нашими странами развивалось во всех областях, в частности, в политической, экономической и культурной сферах. В результате взаимных визитов высокопоставленных лиц наших стран, особенно Вашего визита в 2007 году, наше сотрудничество вступило в новый этап. Надеюсь на дальнейшее расширение экономического сотрудничества и культурного обмена между нашими странами.

Основываясь на прилагаемых нами с конца прошлого века взаимных усилиях, направленных на укрепление дружественных связей, желаю активного развития двустороннего плодотворного сотрудничества.

Надеюсь на дальнейшее укрепление двустороннего стратегического сотрудничества в различных сферах, таких, как энергетическая инфраструктура, включая строительство нефтехимического комплекса, транспорт и телекоммуникации.

Хотел бы выразить Вашему превосходительству признательность за Ваш постоянный интерес и поддержку углублению дружбы и сотрудничества между нашими странами, и пожелать крепкого здоровья, бесконечного прогресса Вашей стране".