Премьер-министр Черногории приедет в Азербайджан

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Черногории Душко Маркович совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал государственный секретарь министерства иностранных дел Черногории Зоран Янкович.

По его словам, в настоящее время проводится соответствующая работа в связи с визитом главы правительства. Государственный секретарь полагает, что визит придаст импульс развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Черногорией.