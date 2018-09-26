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    Премьер-министр Черногории приедет в Азербайджан

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Черногории Душко Маркович совершит визит в Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом сказал государственный секретарь министерства иностранных дел Черногории Зоран Янкович.

    По его словам, в настоящее время проводится соответствующая работа в связи с визитом главы правительства. Государственный секретарь полагает, что визит придаст импульс развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Черногорией.

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