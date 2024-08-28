Предвзятая позиция Швабе - неотъемлемая часть игры против Азербайджана Запада, особенно Брюсселя

20:32

Предвзятая позиция депутата парламента Германии Франка Швабе является неотъемлемой частью игры Запада, особенно Брюсселя, против Азербайджана.

Данное мнение выразила Report депутат Милли Меджлиса 6-го созыва Кёнуль Нуруллаева.

По ее словам, обвинения Швабе в том, что Азербайджан не заинтересован в членстве в Совете Европы (СЕ) и якобы "не верен ценностям этой организации" не имеют никаких оснований.

"Швабе все еще не отказывается от своей предвзятой позиции. Это, по сути, является составной частью игры Запада, особенно Брюсселя, против Азербайджана. Франция и Германия используют таких клоунов, как Швабе".

К.Нуруллаева подчеркнула, что в подобное агрессивное неприятие связано с исторической победой Азербайджана во главе с президентом Ильхама Алиева.

По ее словам, сторонники Армении не могут переварить эту великую победу - их главным намерением было добиться создания второго армянского государства на Южном Кавказе. Но Азербайджан сорвал эти планы и восстановил свою территориальную целостность 44-дневной Отечественной войной и сентябрьскими антитеррористическими операциями.

"Как сказал сам президент Ильхам Алиев, мы сдвинули с места крупные пласты. Поэтому и возросло давление на Азербайджан. Конечно же, это давление не дает и не даст никаких результатов", - заявила она.

Депутат подчеркнула, что вооружение Армении и усиление ее экономической поддержки, по сути, является реакцией на победу и успех Азербайджана:

"Запад не должен забывать, что невозможно чего-либо добиться на Южном Кавказе без учета легитимных интересов Азербайджана.

Глупые высказывания Швабе по поводу того, что его не пригласили в качестве наблюдателя на парламентские выборы 1 сентября, также связаны с предвзятой и лицемерной политикой в ​​отношении Азербайджана".