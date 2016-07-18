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    ​Предусматривается встреча президентов Ирана, России и Азербайджана

    СМИ: Москва пытается получить согласие Тегерана в вопросе размещения российских миротворцев на границе с Ираном

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Официальная Москва делает все возможное, чтобы убедить Иран не противиться российским миротворцам на линии соприкосновения в вопросе размещения их на границе с Ираном. Иран же категорически возражает этому.

    Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак" со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел страны. 

    По словам источника, Иран никогда не согласится на это: "По мнению России, в данном вопросе ОБСЕ попытается расширить миссию своей мониторинговой группы и разместить пронатовский контингент на линии соприкосновения. Поэтому, в данной игре Россия надеется, что Иран выберет своего постоянного друга – Россию и сделает правильный шаг.

    Однако, скорее всего, президенту России Владимиру Путину будет сложно убедить Хасана Рухани".

    Как пишет газета, на 8 августа запланирована встреча президентов Ирана, России и Азербайджана. 

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