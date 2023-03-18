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Предупреждение от президента Ильхама Алиева: Никакие грязные планы против нас осуществить не удастся

Предупреждение от президента Ильхама Алиева: Никакие грязные планы против нас осуществить не удастся Если Армения не признает нашу территориальную целостность, то и мы не признаем их территориальную целостность. Армения и стоящие за ней лицемерные страны должны хорошо знать, что никакие грязные планы против нас осуществить не удастся.
Внешняя политика
18 марта 2023 г. 15:39
Предупреждение от президента Ильхама Алиева: Никакие грязные планы против нас осуществить не удастся

Если Армения не признает нашу территориальную целостность, то и мы не признаем их территориальную целостность. Армения и стоящие за ней лицемерные страны должны хорошо знать, что никакие грязные планы против нас осуществить не удастся.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

Глава государства отметил, что у нас есть и сила, и друзья, и сильные позиции в мире, и сильная воля: "Мы продемонстрировали это и в период войны, и в послевоенный период".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: No dirty plan against us will work
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevdən xəbərdarlıq: "Bizə qarşı heç bir çirkin plan həyata keçməyəcək"

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