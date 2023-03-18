Предупреждение от президента Ильхама Алиева: Никакие грязные планы против нас осуществить не удастся

Если Армения не признает нашу территориальную целостность, то и мы не признаем их территориальную целостность. Армения и стоящие за ней лицемерные страны должны хорошо знать, что никакие грязные планы против нас осуществить не удастся.

Если Армения не признает нашу территориальную целостность, то и мы не признаем их территориальную целостность. Армения и стоящие за ней лицемерные страны должны хорошо знать, что никакие грязные планы против нас осуществить не удастся.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

Глава государства отметил, что у нас есть и сила, и друзья, и сильные позиции в мире, и сильная воля: "Мы продемонстрировали это и в период войны, и в послевоенный период".