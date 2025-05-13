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Представительство ЮНИСЕФ в Азербайджане прекращает свою деятельность

Представительство ЮНИСЕФ в Азербайджане прекращает свою деятельность Представительство ЮНИСЕФ в Азербайджане прекратит свою деятельность
Внешняя политика
13 мая 2025 г. 11:55
Представительство ЮНИСЕФ в Азербайджане прекращает свою деятельность

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане прекратит свою деятельность в ближайшие месяцы.

Об этом Report сообщила региональный руководитель пресс-службы ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Ирина Мазур.

По ее словам, процесс свертывания деятельности офиса будет проходить поэтапно в течение нескольких месяцев. "ЮНИСЕФ продолжит сотрудничество с партнерами в Азербайджане через свой региональный офис и штаб-квартиру", - подчеркнула Мазур.

Ирина Мазур подчеркнула, что ЮНИСЕФ сотрудничал с правительством Азербайджана с 1993 года.

"За последние 30 лет наше сотрудничество способствовало снижению детской смертности, расширению доступа к качественному образованию и укреплению систем защиты детей", - подытожила Ирина Мазур.

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