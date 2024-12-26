О нас

Представители ВС Ирана посетили посольство Азербайджана в Тегеране

Представители ВС Ирана посетили посольство Азербайджана в Тегеране Представители Вооруженных сил Ирана посетили посольство Азербайджана и выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау. Внешняя политика
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 21:15
Представители ВС Ирана посетили посольство Азербайджана в Тегеране

Представители Вооруженных сил Ирана посетили посольство Азербайджана и выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба посольства Азербайджана в соцсети.

"Представители Вооруженных Сил Исламской Республики Иран посетили посольство Азербайджана в стране, выразили соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе и написали свои искренние слова в книге соболезнований", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что послы, военные атташе и дипломаты ряда зарубежных стран в Тегеране посетили дипмиссию Азербайджана, выразили соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе и сделали записи в памятной книге.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İran Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri Azərbaycan səfirliyini ziyarət edərək başsağlığı veriblər

Другие новости из категории

Губернатор американского штата Оклахома выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
Губернатор американского штата Оклахома выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
26 декабря 2024 г. 21:57
В посольстве Азербайджана в США почтили память жертв авиакатастрофы в Актау
В посольстве Азербайджана в США почтили память жертв авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 21:52
Посольство Украины в Лондоне: В это тяжелое время наши мысли с азербайджанским народом
Посольство Украины в Лондоне: В это тяжелое время наши мысли с азербайджанским народом
26 декабря 2024 г. 21:32
Иностранные дипломаты посетили посольство Азербайджана в Вашингтоне
Иностранные дипломаты посетили посольство Азербайджана в Вашингтоне
26 декабря 2024 г. 21:01
Премьер-министр Пакистана посетил посольство Азербайджана в Исламабаде
ФотоПремьер-министр Пакистана посетил посольство Азербайджана в Исламабаде
26 декабря 2024 г. 20:16
Глава МИД Таджикистана посетил посольство Азербайджана в Душанбе
ФотоГлава МИД Таджикистана посетил посольство Азербайджана в Душанбе
26 декабря 2024 г. 19:57
Анджей Дуда выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Анджей Дуда выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
26 декабря 2024 г. 19:17
В Генконсульстве Турции в Гяндже почтили память жертв авиакатастрофы
В Генконсульстве Турции в Гяндже почтили память жертв авиакатастрофы
26 декабря 2024 г. 19:00
Председатель КНР выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
Председатель КНР выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
26 декабря 2024 г. 17:50
Минниханов направил письмо с соболезнованиями Ильхаму Алиеву
Минниханов направил письмо с соболезнованиями Ильхаму Алиеву
26 декабря 2024 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi