Представители ВС Ирана посетили посольство Азербайджана в Тегеране

Представители Вооруженных сил Ирана посетили посольство Азербайджана и выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау. Внешняя политика

Представители Вооруженных сил Ирана посетили посольство Азербайджана и выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба посольства Азербайджана в соцсети.

"Представители Вооруженных Сил Исламской Республики Иран посетили посольство Азербайджана в стране, выразили соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе и написали свои искренние слова в книге соболезнований", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что послы, военные атташе и дипломаты ряда зарубежных стран в Тегеране посетили дипмиссию Азербайджана, выразили соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе и сделали записи в памятной книге.