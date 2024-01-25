Представители ведущих СМИ Марокко проинформированы о подготовке к выборам в Азербайджане

Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов рассказал руководителям и представителям таких средств массовой информации как "Le Matin", "L'Opinion", "Al Bayane", "La Vie Eco", "TelQuel", "Le Desk", официальное государственное информационное агентство Марокк

Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов рассказал руководителям и представителям таких средств массовой информации как "Le Matin", "L'Opinion", "Al Bayane", "La Vie Eco", "TelQuel", "Le Desk", официальное государственное информационное агентство Марокко "Maghreb Arab Presse" о процессе подготовки к внеочередным президентским выборам, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля этого года.

Об этом Report сообщили в посольстве.

Посол отметил, что впервые в истории независимого Азербайджана после восстановления территориальной целостности страны, выборы пройдут на всей ее территории.

Участники встречи были проинформированы об истории независимости Азербайджана, внутренней и внешней политике, нынешней ситуации в регионе, мирном процессе после освобождения наших территорий от армянской оккупации, работах, проводимых на этих территориях, а также о нынешнем состоянии и перспективах азербайджано-марокканских отношений.

В свою очередь, представители марокканских СМИ проявили заинтересованность в более тесном знакомстве с нашей страной и отметили, что подобные встречи важны с точки зрения получения объективной информации об истории, культуре Азербайджана, политических и экономических отношениях, а также геополитических реалиях в регионе.