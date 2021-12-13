Представители Конфедерации предпринимателей Азербайджана посетили Украину

Представители Конфедерации предпринимателей Азербайджана находятся с визитом в Украине.

Представители Конфедерации предпринимателей Азербайджана находятся с визитом в Украине.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в состав делегации входят руководители партнеров MARSOL - Globus Travel, Sabiroglu, Grow Audit, Tech Master, Express Services & Logistics, N-Advert, Net Finance и Kapital Bank.

В ходе визита делегация посетила памятник Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в 18-ю годовщину его смерти. Советник посла Азербайджана в Украине, временный поверенный в делах Камал Халилов, основатель MARSOL - Турал Мустафаев, председатель комиссии по рекламе и издательству Конфедерации предпринимателей Азербайджана, председатель Азербайджано-украинского объединения бизнесменов Али Алиев и другие предприниматели возложили венки к памятнику Гейдару Алиеву, выразили свое почтение памяти великого лидера.

Делегация проведет ряд официальных деловых встреч в Украине.