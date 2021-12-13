О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представители Конфедерации предпринимателей Азербайджана посетили Украину

Представители Конфедерации предпринимателей Азербайджана посетили Украину Представители Конфедерации предпринимателей Азербайджана находятся с визитом в Украине.
Внешняя политика
13 декабря 2021 г. 18:35
Представители Конфедерации предпринимателей Азербайджана посетили Украину

Представители Конфедерации предпринимателей Азербайджана находятся с визитом в Украине.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в состав делегации входят руководители партнеров MARSOL - Globus Travel, Sabiroglu, Grow Audit, Tech Master, Express Services & Logistics, N-Advert, Net Finance и Kapital Bank.

В ходе визита делегация посетила памятник Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву в 18-ю годовщину его смерти. Советник посла Азербайджана в Украине, временный поверенный в делах Камал Халилов, основатель MARSOL - Турал Мустафаев, председатель комиссии по рекламе и издательству Конфедерации предпринимателей Азербайджана, председатель Азербайджано-украинского объединения бизнесменов Али Алиев и другие предприниматели возложили венки к памятнику Гейдару Алиеву, выразили свое почтение памяти великого лидера.

Делегация проведет ряд официальных деловых встреч в Украине.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının nümayəndələri Ukraynaya səfər edib

Экслюзивные новости

Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
11 декабря 2021 г. 12:28
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
10 декабря 2021 г. 14:34
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
10 декабря 2021 г. 11:34
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
9 декабря 2021 г. 17:39
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi