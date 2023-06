Представители госорганов Азербайджана посетили штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде.

Он отметил, что в рамках партнерства между Азербайджаном и НАТО в области общественной дипломатии и стратегических коммуникаций будет изучен подход и передовой опыт НАТО в борьбе с дезинформацией. Делегация также примет участие в брифингах и круглых столах на тему стратегических коммуникаций, использования социальных сетей.