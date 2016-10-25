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    Представители ЦИК Азербайджана будут наблюдать за президентскими выборами в Молдове

    За президентскими выборами в Молдове будут следить примерно 450 международных и 2300 местных наблюдателей

    Кишинев. 25 октября. REPORT.AZ/ Представители Центральной избирательной комиссии Азербайджана и депутат Милли Меджлиса отправятся в Кишинев для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в Молдове 30 октября.

    Об этом восточно-европейскому бюро Report сообщили в ЦИК Молдовы. 

    Согласно информации, в составе миссии Исполнительного комитета СНГ руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Молдова Сабир Гаджиев будет наблюдать за выборами. Помимо этого, представители ЦИК Азербайджана Натиг Мамедов и Рамин Нуралиев также будут следить за ходом голосования, активностью граждан на выборах. 

    По последним данным ЦИК Молдовы, за президентскими выборами будут наблюдать примерно 450 международных и 2300 местных наблюдателей.

    Отметим, что нынешние выборы будут первыми президентскими выборами в Молдове с 1996 года, которые пройдут путем всенародного голосования.

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