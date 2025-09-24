Представители Азербайджана и Ирана ознакомились с ходом создания Аразского коридора

Вице-премьер Азербайджана, сопредседатель Госкомиссии по сотрудничеству с Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахин Мустафаев в рамках своего визита в Иран посетил города Тебриз и Джульфа (провинция Восточный Азербайджан), и встретился с губернатором провинции Бахрамом Сарматслом.

Об этом сообщили Report в Кабинете министров.

На встрече подчеркнута важная роль провинции Восточный Азербайджана в отношениях Баку и Тегерана, отмечено значение расширения экономического и торгового сотрудничества с регионами Азербайджана.

В рамках визита Мустафаев совместно с министром дорог и городского строительства Ирана Фарзане Садыг ознакомились с ходом строительства моста Агбенд-Келале и расширения дороги Джульфа-Келале, реализуемых в рамках создания Аразского коридор.

Стороны рассмотрели предполагаемое место строительства пограничного моста Ордубад-Сияхруд.