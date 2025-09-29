Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Представитель Венгрии: Средний коридор это платформа, обеспечивающая стабильность

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 12:49
    Представитель Венгрии: Средний коридор это платформа, обеспечивающая стабильность

    Средний коридор будет играть роль моста как для Восточно-Западного, так и для Северо-Южного регионов.

    Как сообщает Report, об этом заявил ведущий научный сотрудник Института международных отношений Венгрии Ласло Васа на панельной дискуссии "Вклад ОТГ в мировую экономику, торговлю и транспорт в период экономической нестабильности" в Баку.

    Он отметил, что Средний коридор представляет собой платформу, обеспечивающую стабильность.

    "Реальная сила, которая здесь достигается, основана на исторических связях тюркских государств. Между тюркскими государствами проявляется сотрудничество в сферах культуры, транспорта, экономики, внешней политики и других областях. В этом смысле ОТГ представляет собой скорее семейное понятие, чем организацию", - заявил он.

    Представитель Венгрии заявил, что его страна открыта для того, чтобы играть роль моста для интеграции в Европу и Европейский Союз.

    Венгрия ОТГ Средний коридор
    Лента новостей