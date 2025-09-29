Представитель Венгрии: Средний коридор это платформа, обеспечивающая стабильность

Средний коридор будет играть роль моста как для Восточно-Западного, так и для Северо-Южного регионов.

Как сообщает Report, об этом заявил ведущий научный сотрудник Института международных отношений Венгрии Ласло Васа на панельной дискуссии "Вклад ОТГ в мировую экономику, торговлю и транспорт в период экономической нестабильности" в Баку.

Он отметил, что Средний коридор представляет собой платформу, обеспечивающую стабильность.

"Реальная сила, которая здесь достигается, основана на исторических связях тюркских государств. Между тюркскими государствами проявляется сотрудничество в сферах культуры, транспорта, экономики, внешней политики и других областях. В этом смысле ОТГ представляет собой скорее семейное понятие, чем организацию", - заявил он.

Представитель Венгрии заявил, что его страна открыта для того, чтобы играть роль моста для интеграции в Европу и Европейский Союз.