İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Macarıstan nümayəndəsi: Orta Dəhliz həm Şərq-Qərb, həm də Şimal-Cənub regionu üçün körpü rolunu oynayacaq

    Xarici siyasət
    • 29 sentyabr, 2025
    • 12:17
    Macarıstan nümayəndəsi: Orta Dəhliz həm Şərq-Qərb, həm də Şimal-Cənub regionu üçün körpü rolunu oynayacaq
    Laszlo Vasa

    Orta Dəhliz həm Şərq-Qərb, həm də Şimal-Cənub regionu üçün körpü rolunu oynayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstan Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Laszlo Vasa Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv dövlətlərin beyin mərkəzlərinin konfransı çərçivəsində "İqtisadi qeyri-sabitlik dövründə TDT-nin dünya iqtisadiyyatı, ticarət və nəqliyyata verdiyi töhfələr" adlı panel müzakirədə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Orta Dəhliz sabitlik ehtiva edən bir platformadır:

    "Burada əldə olunan real güc türk dövlətlərinin tarixə əsaslanan bağlarına söykənir. Türk dövlətləri arasında mədəniyyət, nəqliyyat, iqtisadiyyat, xarici siyasət və digər sahələrdə əməkdaşlıq özünü göstərir. Bu mənada, TDT bir təşkilatdan daha çox ailə anlayışını ehtiva edir".

    Macarıstan nümayəndə ölkəsinin Avropa və Avropa İttifaqına inteqrasiya üçün körpü rolunu oynamağa açıq olduğunu bildirib.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Orta Dəhliz
    Представитель Венгрии: Средний коридор это платформа, обеспечивающая стабильность

    Son xəbərlər

    13:01

    "Ernst & Young": Dünya artıq iqlim dəyişikliyinin təsirləri ilə üzləşir

    Digər
    13:00

    Məhkəmə Saakaşvili ilə bağlı qərar verib, 9 milyon lari dövlətə ödənməlidir

    Region
    13:00

    Rafiq Məmmədhəsənov "Əmək" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    12:58

    Gəncədə MDB ölkələrinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Şurasının iclası keçirilib

    Fərdi
    12:55

    Baş nazir gələn ilin büdcə layihələri ilə bağlı qərar imzalayıb

    Daxili siyasət
    12:55

    İspaniya ABŞ-nin İsrailə silah daşıyan gəmilərinə qadağa tətbiq edib

    Digər ölkələr
    12:54

    "Sabah" Futbol Akademiyasında yeni təyinat olub

    Futbol
    12:53

    Gəncə terrorunda xəsarət alan Bəxtiyar Heydərli: Prezidentimizi görəndə çox həyəcanlandım

    Daxili siyasət
    12:50

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti