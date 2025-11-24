TIKA: Обмен опытом между НПО стран ОТГ укрепит международные связи

Обмен опытом между неправительственными организациями (НП) стран Организации тюркских государств (ОТГ) будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений.

Как сообщает Report, об этом заявил Координатор программы TIKA в Баку Хайреттин Озчелик (TİKA - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) на Форуме солидарности НПО стран ОТГ.

Он напомнил, что TİKA с момента своего основания действует более чем в 170 странах и реализовало более 30 тыс. проектов.

"Наша миссия всегда заключалась в поддержке экономического, социального и гуманитарного развития стран в рамках международного сотрудничества Турции, а также в реализации устойчивых проектов во имя сохранения общего исторического и культурного наследия. В соответствии с этой миссией наш бакинский офис также реализовал около 2 тыс. проектов в целях устойчивого сотрудничества. Благодаря этим проектам мы демонстрируем миру единство тюркских народов".