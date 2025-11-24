Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    TIKA: Обмен опытом между НПО стран ОТГ укрепит международные связи

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 12:16
    TIKA: Обмен опытом между НПО стран ОТГ укрепит международные связи

    Обмен опытом между неправительственными организациями (НП) стран Организации тюркских государств (ОТГ) будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений.

    Как сообщает Report, об этом заявил Координатор программы TIKA в Баку Хайреттин Озчелик (TİKA - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) на Форуме солидарности НПО стран ОТГ.

    Он напомнил, что TİKA с момента своего основания действует более чем в 170 странах и реализовало более 30 тыс. проектов.

    "Наша миссия всегда заключалась в поддержке экономического, социального и гуманитарного развития стран в рамках международного сотрудничества Турции, а также в реализации устойчивых проектов во имя сохранения общего исторического и культурного наследия. В соответствии с этой миссией наш бакинский офис также реализовал около 2 тыс. проектов в целях устойчивого сотрудничества. Благодаря этим проектам мы демонстрируем миру единство тюркских народов".

    TİKA rəsmisi: TDT ölkələri QHT-lərinin təcrübə mübadiləsi əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək
    TIKA: NGO experience exchange will strengthen Turkic cooperation

