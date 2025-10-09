Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Представитель Сербии: Время работает против пропавших без вести

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 16:49
    Представитель Сербии: Время работает против пропавших без вести

    Время работает против пропавших без вести лиц.

    Как сообщает Report, данное мнение высказала руководитель сербской Группы по пропавшим без вести в АП КиМ Весна Бошкович на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".

    Она отметила, что уже более 30 лет семьи, ожидающие правды и справедливости, так и не могут найти ответы на свои вопросы:

    "Наша обязанность - прояснить судьбу пропавших без вести лиц. Проблему необходимо решить кардинально, и для этого требуется международное сотрудничество. Время работает против пропавших без вести лиц, со временем они могут быть забыты, а ведь память - это единственное, что от них осталось".

    Весна Бошкович пропавшие без вести конференция Баку
    Serbiya nümayəndəsi: Zaman itkin düşmüş şəxslərin əleyhinə işləyir
    Serbian rep: Time works against missing persons

    Последние новости

    17:38
    Фото

    Представители АФФА встретились в Париже с послом Азербайджана во Франции

    Футбол
    17:33

    ЦБА выдал Mpay обязательное к исполнению предписание

    Финансы
    17:30

    В Астаре задержан наркокурьер с 55 кг наркотиков

    Происшествия
    17:30

    Азербайджан может сотрудничать с кувейтской компанией Alshaya Group в сфере цифровой торговли

    Бизнес
    17:24

    Оператор энергосистемы Испании предупредил о риске блэкаута

    Энергетика
    17:23

    Азербайджан и Кувейт обсудили приоритетные направления экономического сотрудничества

    Бизнес
    17:19

    Директор: Исследование останков 327 человек подтвердило факт нанесения смертельных травм

    Внутренняя политика
    17:17

    Стоимость серебра обновила исторический максимум

    Финансы
    17:10

    Глава малазийской корпорации: Азербайджан должен определить приоритеты халяльной индустрии

    Бизнес
    Лента новостей