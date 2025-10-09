Представитель Сербии: Время работает против пропавших без вести
Внешняя политика
- 09 октября, 2025
- 16:49
Время работает против пропавших без вести лиц.
Как сообщает Report, данное мнение высказала руководитель сербской Группы по пропавшим без вести в АП КиМ Весна Бошкович на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".
Она отметила, что уже более 30 лет семьи, ожидающие правды и справедливости, так и не могут найти ответы на свои вопросы:
"Наша обязанность - прояснить судьбу пропавших без вести лиц. Проблему необходимо решить кардинально, и для этого требуется международное сотрудничество. Время работает против пропавших без вести лиц, со временем они могут быть забыты, а ведь память - это единственное, что от них осталось".
