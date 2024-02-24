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Представитель премьера Великобритании: COP29 в Азербайджане - важное событие

Представитель премьера Великобритании: COP29 в Азербайджане - важное событие Проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) очень важное событие.
Внешняя политика
24 февраля 2024 г. 17:19
Представитель премьера Великобритании: COP29 в Азербайджане - важное событие

Проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) очень важное событие.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала торговый представитель премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон на мероприятии, организованном британо-азербайджанской торговой палатой в Лондоне касательно подготовки к COP29.

Николсон выразила удовлетворение тем, что COP29 пройдет именно в Азербайджане.

В мероприятии также приняли участие заместитель проректора по деловому сотрудничеству и инновациям в Университете Эксетера Стюарт Брокилхерст, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, председатель правления Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчалова, заместитель исполнительного директора AZPROMO Зохраб Гадиров, исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Ульви Мансуров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniya Baş nazirinin ticarət elçisi: COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi çox vacibdir

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