О нас

Представитель парламента Малайзии: Случаев вмешательства в избирательный процесс не зафиксировано

Представитель парламента Малайзии: Случаев вмешательства в избирательный процесс не зафиксировано Случаев вмешательства в избирательный процесс в ходе внеочередных парламентских выборов не зафиксировано.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 14:24
Представитель парламента Малайзии: Случаев вмешательства в избирательный процесс не зафиксировано

Случаев вмешательства в избирательный процесс в ходе внеочередных парламентских выборов не зафиксировано.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель сената парламента Малайзии Нур Джазлан Бин Мохамед на пресс-конференции по итогам внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

По его словам, приглашение им направил Милли Меджлис Азербайджана: "Это вторые выборы в Азербайджане, в которых я участвовал в качестве международного наблюдателя. До этого я участвовал в президентских выборах, состоявшихся в Азербайджане в феврале текущего года. Мы стали свидетелями проведения демократических выборов".

Нур Джазлан Бин Мохамед отметил, что они наблюдали за ходом избирательного процесса на избирательных участках, расположенных в Сабаильском, Насиминском и Сураханском районах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Malaysian parliamentarian says no interference recorded during elections in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Malayziya parlamentinin senatının müavini: Azərbaycanda demokratik seçkilərin necə keçirildiyini gördük

Экслюзивные новости

Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi