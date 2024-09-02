Представитель парламента Малайзии: Случаев вмешательства в избирательный процесс не зафиксировано

Случаев вмешательства в избирательный процесс в ходе внеочередных парламентских выборов не зафиксировано.

Случаев вмешательства в избирательный процесс в ходе внеочередных парламентских выборов не зафиксировано.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель сената парламента Малайзии Нур Джазлан Бин Мохамед на пресс-конференции по итогам внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

По его словам, приглашение им направил Милли Меджлис Азербайджана: "Это вторые выборы в Азербайджане, в которых я участвовал в качестве международного наблюдателя. До этого я участвовал в президентских выборах, состоявшихся в Азербайджане в феврале текущего года. Мы стали свидетелями проведения демократических выборов".

Нур Джазлан Бин Мохамед отметил, что они наблюдали за ходом избирательного процесса на избирательных участках, расположенных в Сабаильском, Насиминском и Сураханском районах.