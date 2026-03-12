Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Представитель ООН высоко оценила мирные усилия президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 12:21
    Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан на XIII Глобальном Бакинском форуме высоко оценила мирные усилия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, выступившая на церемонии открытия форума представитель ООН отметила, что в настоящее время мир (между Азербайджаном и Арменией - ред.) длится уже семь месяцев и в этом направлении предпринимаются последовательные шаги.

    Гринспан обратила внимание на то, что форум направлен на предотвращение раздробленности.

    "С 1945 года число конфликтов в мире возросло. В настоящее время Ормузский пролив закрыт из-за конфликта. Из-за этого некоторые семьи страдают от голода. В таких государствах, как Кения, Мозамбик, число таких людей еще больше. Полномочия ООН заключаются именно в том, чтобы защитить следующие поколения от войны. ООН - это организация, служащая миру и международной безопасности. Наша цель - принимать эффективные меры для этого. Я тоже буду работать ради этого", - сказала она.

