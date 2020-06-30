Представитель ООН обратился к гражданам Азербайджана - ВИДЕО

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи распространил обращение в связи с пандемией COVİD-19 под названием "Седлайте это для Азербайджана".
Как передает Report, в обращении говорится:
"Дорогие друзья,
К сожалению, пандемия COVİD-19 все еще с нами. В мире число зараженных превысило 9 млн. Количество умерших достигает полумиллиона. В Азербайджане также растет число зараженных. К сожалению, и умирающих. Недавно и я потерял члена семьи из-за этого вируса. Поверьте мне, опасность реальна и рядом с нами. Мы не должны ждать, пока COVİD-19 постучится в нашу дверь.
Для того, чтобы победить эту напасть и в скором времени вернуться к нормальной жизни я прошу вас соблюдать эти простые меры:
- Соблюдайте физическую дистанцию;
- Часто мойте руки;
- В требуемых местах носите маски; правильно используйте их;
- Не покидайте дома без необходимости;
- Следуйте мероприятиям правительства.
Bсделайте это ради себя, своей семьи и Азербайджана!
Благодарю вас!"