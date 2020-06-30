Представитель ООН обратился к гражданам Азербайджана - ВИДЕО

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Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи распространил обращение в связи с пандемией COVİD-19 под названием "Седлайте это для Азербайджана".

Как передает Report, в обращении говорится:

"Дорогие друзья,

К сожалению, пандемия COVİD-19 все еще с нами. В мире число зараженных превысило 9 млн. Количество умерших достигает полумиллиона. В Азербайджане также растет число зараженных. К сожалению, и умирающих. Недавно и я потерял члена семьи из-за этого вируса. Поверьте мне, опасность реальна и рядом с нами. Мы не должны ждать, пока COVİD-19 постучится в нашу дверь.

Для того, чтобы победить эту напасть и в скором времени вернуться к нормальной жизни я прошу вас соблюдать эти простые меры:

- Соблюдайте физическую дистанцию;

- Часто мойте руки;

- В требуемых местах носите маски; правильно используйте их;

- Не покидайте дома без необходимости;

- Следуйте мероприятиям правительства.

Bсделайте это ради себя, своей семьи и Азербайджана!

Благодарю вас!"