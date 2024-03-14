Представитель ООН: Азербайджан - одна из образцовых стран в борьбе с проблемой беженцев и вынужденных переселенцев

Азербайджан является одной из образцовых стран в борьбе с проблемой беженцев и вынужденных переселенцев.

Азербайджан является одной из образцовых стран в борьбе с проблемой беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказала помощник Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувен Меникдивела, которая находится в Азербайджане с целью участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Рувен Меникдивела подчеркнула, что в нынешний постконфликтный период ООН готова оказать возможную поддержку в рамках возвращения вынужденных переселенцев.