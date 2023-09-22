Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении

"19 сентября Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе в ответ на трагическую гибель двух мирных жителей и четырех полицейских. Они были направлены на предотвращение крупномасштабных провокаций со стороны вооруженных сил Арм

"19 сентября Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе в ответ на трагическую гибель двух мирных жителей и четырех полицейских. Они были направлены на предотвращение крупномасштабных провокаций со стороны вооруженных сил Армении".

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по Европе, Центральной Азии и Америке Мирослав Йенча в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Карабаху.

По его словам, диалог с представителями армянского населения Карабахского региона является единственным устойчивым путем вперед для полноценного участия Армении и Азербайджана в процессе нормализации.

Дипломат подчеркнул, что ООН будет оставаться в тесном контакте с заинтересованными сторонами и готова поддерживать текущие мирные усилия по мере необходимости.