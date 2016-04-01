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    ​Представитель ОБСЕ по свободе СМИ поприветствовала решение суда по делу об убийстве журналиста Расима Алиева

    Сегодня вынесен приговор обвиняемым в смерти азербайджанского журналиста

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович поприветствовала вынесение приговора в отношении пяти лиц, совершивших убийство азербайджанского журналиста Расима Алиева, передает Report со ссылкой на сайт ОБСЕ.

    Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эльшана Исмаилова, Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева, обвиняемых в избиении и убийстве сотрудника сайта аnn.tv Расима Алиева.

    Приговором суда Э.Исмаилов осужден на 13 лет лишения свободы, А.Алиев - 12,5 лет, Дж.Мамедов - 11 лет, С.Мустафаев и К.Мадатов - на 9 лет лишения свободы.

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