​Представитель ОБСЕ по свободе СМИ поприветствовала решение суда по делу об убийстве журналиста Расима Алиева

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович поприветствовала вынесение приговора в отношении пяти лиц, совершивших убийство азербайджанского журналиста Расима Алиева, передает Report со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эльшана Исмаилова, Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева, обвиняемых в избиении и убийстве сотрудника сайта аnn.tv Расима Алиева.

Приговором суда Э.Исмаилов осужден на 13 лет лишения свободы, А.Алиев - 12,5 лет, Дж.Мамедов - 11 лет, С.Мустафаев и К.Мадатов - на 9 лет лишения свободы.