    Представитель МИД Турции: Азербайджан лидирует в ОТГ

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 13:24
    12-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) доказал, что Азербайджан лидирует в этой организации.

    Об этом турецкому бюро Report заявил представитель Министерства иностранных дел Турции, член правления Дипломатического совета Анкары посол Метин Кылыч.

    Отметив, что Азербайджан является важным транзитным пунктом от Центральной Азии до Анадолу, посол оценил его роль в регионе и мире:

    "Значение Зангезурского коридора неоспоримо. На саммите также было отмечено, что Транскаспийский международный транспортный маршрут или Средний коридор, простирающийся от Китая до Казахстана, а оттуда в Азербайджан и Турцию, имеет огромное значение".

    Дипломат особо отметил, что Азербайджан является сторонником мира, уделяя особое внимание вопросам безопасности и военным вопросам:

    "Это показывает, что Азербайджан проводит независимую политику в регионе. Большое значение имеет установление сотрудничества между тюркскими государствами, проведение военных учений, деятельность в сфере кибербезопасности и, наконец, подписание коллективного соглашения в перечисленных областях".

    Напомним, что 7 октября в Габале прошел 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ.

    Türkiyə XİN-in nümayəndəsi: Azərbaycan TDT-yə liderlik edir
    Azerbaijan shows leadership at Turkic States Summit, says Turkish diplomat

