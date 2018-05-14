Представитель МИД: Сотрудничество в рамках "MOBILAZE" является важным компонентом партнерства между Азербайджаном и ЕС

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "Миграция, если иметь к ней правильный подход, может превратиться в очень ценный ресурс и открыть перед странами новые возможности".

Как передает Report, об этом на открытии международной конференции "Партнерства для мобильности" в Баку заявил представитель делегации ЕС в Азербайджане по сотрудничеству Джерон Виллемс.

Он отметил, что сегодня в мире наблюдается тенденция неприязни к мигрантам и миграции.

"Миграция, если иметь к ней правильный подход, может превратиться в очень ценный ресурс и открыть перед странами новые возможности. Азербайджан в этом плане очень интересная страна. Она и страна прибытия, и отправки мигрантов. Страна очень умело пользуется возможностями, открывающимися перед ней благодаря миграции", - заявил Д. Виллемс.

Заместитель начальника Государственной Миграционной Службы Парвиз Мусаев отметил важность реализуемого с ЕС проекта "MOBILAZE" для госучреждений Азербайджана.

"Этот проект реализуется с 2016-го и должен завершится в 2019-ом году. Мы уже представили свои предложения по продлению данного проекта. Надеюсь на плодотворность дальнейшего сотрудничества",- сказал он.

По словам заведующего отделом департамента по гуманитарным и социальным вопросам Министерства Иностранных Дел Алимирзамина Алескерова, сотрудничество в рамках "Mobilaze" является важным компонентом партнерства между Азербайджаном и ЕС.

"Можно считать удовлетворительными первичные результаты. Необходимо не останавливаться только на сотрудничестве в рамках "Mobilaze". Нужно расширить спектр возможной кооперации. В частности, реализация соглашения по визовому режиму даст возможность либерализировать данную сферу",- отметил он.