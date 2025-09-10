ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Представитель Китая: Международные акторы обязаны устранить пробелы в глобальном управлении

    Внешняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 10:48
    Представитель Китая: Международные акторы обязаны устранить пробелы в глобальном управлении

    Международные акторы должны восполнить пробелы в глобальном управлении.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Китайского института международных отношений Ван Цзень во второй день 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    "Западные страны стремительно развиваются и это отразится найдет свое отражение в глобальных структурах. Поэтому международные акторы должны восполнить пробелы в глобальном управлении".

    Спикер подчеркнул, что трансформация также создает новые потребности в СВМДА:

    "Существует множество международных организаций, каждая из которых создавалась по своим причинам. СВМДА (Соглашение о сотрудничестве в области) создано на основе консенсуса, что делает его особенно важным, поскольку демонстрирует наличие единогласного решения.

     Движущей силой [организации] являются проблемы, требующие совместного решения. СВМДА обладает значительным потенциалом для устранения существующих пробелов. Один из способов достижения этой цели - повышение институциональной продуктивности".

    .

    СВМДА мозговые центры форум Китай международные отношения
    Çin təmsilçisi: Beynəlxalq aktorlar qlobal idarəetmədəki boşluqları doldurmalıdır
    Chinese rep: International actors must fill gaps in global governance

    Последние новости

    11:54

    Власти Казахстана приостановили эксплуатацию 7 самолетов по итогам внеплановой проверки

    В регионе
    11:50

    Ваньсюй Дун: Без развития Среднего коридора сохранить грузопоток из Китая в Европу будет сложно

    Инфраструктура
    11:48

    Вместимость контейнерного терминала БММТП увеличится до 2 600 TEU

    Энергетика
    11:47

    Совет по международным делам Индии возглавит Форум мозговых центров СВМДА в 2026 году

    Внешняя политика
    11:44

    СМИ: НАТО не считает вторжение беспилотников на территорию Польши нападением

    Другие страны
    11:43

    Генсек: Форум мозговых центров в Баку внесет вклад в развитие СВМДА

    Внешняя политика
    11:39

    В Агдаме задержаны четверо по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

    Происшествия
    11:33
    Фото

    В НАНА обсудили итоги августовской встречи в Вашингтоне

    Внешняя политика
    11:26

    Каллас назвала преднамеренным нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей