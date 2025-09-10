Представитель Китая: Международные акторы обязаны устранить пробелы в глобальном управлении

Международные акторы должны восполнить пробелы в глобальном управлении.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Китайского института международных отношений Ван Цзень во второй день 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Западные страны стремительно развиваются и это отразится найдет свое отражение в глобальных структурах. Поэтому международные акторы должны восполнить пробелы в глобальном управлении".

Спикер подчеркнул, что трансформация также создает новые потребности в СВМДА:

"Существует множество международных организаций, каждая из которых создавалась по своим причинам. СВМДА (Соглашение о сотрудничестве в области) создано на основе консенсуса, что делает его особенно важным, поскольку демонстрирует наличие единогласного решения.

Движущей силой [организации] являются проблемы, требующие совместного решения. СВМДА обладает значительным потенциалом для устранения существующих пробелов. Один из способов достижения этой цели - повышение институциональной продуктивности".

