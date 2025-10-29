Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Представитель Ирана: Ардебиль готов принять конференцию по гидротуризму в 2026 году

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 12:06
    Представитель Ирана: Ардебиль готов принять конференцию по гидротуризму в 2026 году

    Иранская провинция Ардебиль готова принять в 2026 году международную конференцию по гидротуризму.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава управления по культурному наследию, туризму и ремеслам провинции Ардебиль Джалил Джаббари на первом заседании Рабочей группы по Шелковому пути стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шеки.

    Он отметил, что исторический Шелковый путь может стать одним из самых привлекательных туристических маршрутов мира и символом межцивилизационного обмена.

    По его словам, совместный брендинг и сотрудничество в рекламе, маркетинге и производстве контента позволят странам-участницам ОЭС расширить туристическую аудиторию и снизить издержки.

    Джаббари добавил, что в рамках ОЭС планируется создание сети сотрудничества в сфере гидротерапии.

    "Провинция Ардебиль готова принять у себя конференцию по гидротуризму в первой половине 2026 года с целью создания специальной рабочей группы и проведения исследований. Среди предложений - продвижение ремесленных изделий, формирование туристического бренда "Шелковый путь", подготовка комплексных турпакетов", - добавил он.

    İran nümayəndəsi: Ərdəbil gələn il hidroturizm konfransına ev sahibliyi etməyə hazırdır
    Iranian official: Ardabil ready to host hydrotourism conference in 2026

