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    Представитель Госдепартамента США по международной энергетике посетит Азербайджан

    Сью Саарнио примет участие на четвертом заседании консультативного совета Южного газового коридора в Баку

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Исполняющая  обязанности спецпосланника и координатора  Госдепартамента США по международной энергетике  Сью Саарнио  посетит Азербайджан. 

    Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, Сью Саарнио  примет участие на четвертом заседании консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 15 февраля.

    Первая встреча министров Консультативного совета Южного газового коридора состоялась 12 февраля 2015 года, вторая - 29 февраля 2016 года, третья - 23 февраля прошлого года.

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