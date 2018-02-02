Представитель Госдепартамента США по международной энергетике посетит Азербайджан

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Исполняющая обязанности спецпосланника и координатора Госдепартамента США по международной энергетике Сью Саарнио посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, Сью Саарнио примет участие на четвертом заседании консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 15 февраля.

Первая встреча министров Консультативного совета Южного газового коридора состоялась 12 февраля 2015 года, вторая - 29 февраля 2016 года, третья - 23 февраля прошлого года.