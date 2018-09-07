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    Представитель Госдепартамента США находится с визитом в Азербайджане

    Брайан Макфитерс обсудит в Баку вопросы развития экономического сотрудничества Азербайджана и США

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Главный заместитель помощника госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Брайан Макфитерс находится с визитом в Азербайджане. Как сообщает Report, Б. Макфитерс прибыл в Баку для участия на "Азербайджанском форуме конкурентноспособсности 2018". 

    Как ожидается, в ходе визита заместитель помощника госсекретаря США проведет ряд встреч с официальными лицами, в ходе которых обсудит вопрос развития сотрудничества Азербайджана и США в экономической сфере. 

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