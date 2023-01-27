Представитель Азербайджана в ЮНЕСКО осудил нападение на посольство в Иране

«Решительно осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране!»

«Решительно осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране!»

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

"В результате этого гнусного нападения на наше дипломатическое представительство был убит начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров. Аллах Ряхмят Элясин!", - сказал он.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.