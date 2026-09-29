Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Председателю Верховного суда РФ вручена медаль

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 17:51
    Председателю Верховного суда РФ вручена медаль

    Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев вручил председателю Верховного суда России Игорю Краснову медаль.

    Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

    Отмечается, что 29 сентября в Москве состоялась встреча между Кямраном Алиевым и Игорем Красновым.

    На встрече была отмечена важная роль отношений, основанных на дружбе и взаимном доверии, сложившихся между главами государств, в развитии отношений между Азербайджаном и Россией. Было подчеркнуто, что связи между нашими странами развиваются на принципах стратегического партнерства и союзнического взаимодействия, и имеется прочная основа для расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

    Генпрокурор, отметив высокий уровень связей, сложившихся на протяжении многих лет между органами прокуратуры двух стран, подчеркнул осуществление эффективного сотрудничества в направлениях взаимной правовой помощи, борьбы с преступностью, обмена опытом и информацией.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития связей между Азербайджаном и Россией в правовой сфере, дальнейшее укрепление институционального сотрудничества, взаимный обмен опытом, а также возможности сотрудничества в области юридического образования и профессиональной подготовки кадров. В этой связи состоялся обмен мнениями относительно перспектив расширения связей, содействия проведению совместных научно-практических мероприятий, тренингов и обмена опытом.

    Игорь Краснов, заявив о заинтересованности в развитии конструктивных отношений, прочного, основанного на доверии и долгосрочного сотрудничества с азербайджанскими коллегами, выразил уверенность в том, что проведенная встреча внесет вклад в дальнейшее развитие связей между профильными структурами двух стран.

    Председателю Верховного суда РФ вручена медаль
    Председателю Верховного суда РФ вручена медаль
    Председателю Верховного суда РФ вручена медаль
    Председателю Верховного суда РФ вручена медаль
    Председателю Верховного суда РФ вручена медаль

    Кямран Алиев Игорь Краснов Генеральная прокуратура Азербайджана Азербайджано-российские отношения
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    Rusiya Ali Məhkəməsinin sədrinə medal təqdim edilib
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