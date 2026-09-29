Председателю Верховного суда РФ вручена медаль

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев вручил председателю Верховного суда России Игорю Краснову медаль.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что 29 сентября в Москве состоялась встреча между Кямраном Алиевым и Игорем Красновым.

На встрече была отмечена важная роль отношений, основанных на дружбе и взаимном доверии, сложившихся между главами государств, в развитии отношений между Азербайджаном и Россией. Было подчеркнуто, что связи между нашими странами развиваются на принципах стратегического партнерства и союзнического взаимодействия, и имеется прочная основа для расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Генпрокурор, отметив высокий уровень связей, сложившихся на протяжении многих лет между органами прокуратуры двух стран, подчеркнул осуществление эффективного сотрудничества в направлениях взаимной правовой помощи, борьбы с преступностью, обмена опытом и информацией.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития связей между Азербайджаном и Россией в правовой сфере, дальнейшее укрепление институционального сотрудничества, взаимный обмен опытом, а также возможности сотрудничества в области юридического образования и профессиональной подготовки кадров. В этой связи состоялся обмен мнениями относительно перспектив расширения связей, содействия проведению совместных научно-практических мероприятий, тренингов и обмена опытом.

Игорь Краснов, заявив о заинтересованности в развитии конструктивных отношений, прочного, основанного на доверии и долгосрочного сотрудничества с азербайджанскими коллегами, выразил уверенность в том, что проведенная встреча внесет вклад в дальнейшее развитие связей между профильными структурами двух стран.