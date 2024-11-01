Председательство в ОТГ перейдет от Казахстана к Кыргызстану

Саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится 6 ноября этого года в Бишкеке, пройдет под девизом "Расширение прав и возможностей тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех".
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что лидеры стран ОТГ обсудят вопросы, связанные с экономикой, торговлей, цифровой трансформацией, транспортом и безопасностью, а также примут решения по ключевым проектам организации и подпишут соответствующие документы.
Ожидается, что лидеры стран-членов ОТГ обсудят экономические и политические процессы в регионе, обменяются мнениями по мерам для дальнейшего укрепления единства и развития тюркского мира.
По завершении саммита председательство в организации перейдет от Казахстана к Кыргызстану.
По итогам мероприятия, главы государств подпишут Бишкекскую декларацию.
Кроме того, в преддверии саммита лидеров в Бишкеке состоится заседание Совета министров иностранных дел стран - участниц организации для окончательного согласования вопросов повестки дня и документов, которые будут подписаны главами государств.